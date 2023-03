Una delle migliori offerte attualmente in circolazione è stata lanciata direttamente da Ho.Mobile, operatore virtuale leader del settore, pronto a tutto pur di convincere un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di nuove SIM o cambio operatore.

La promozione, che ricordiamo potrà essere attivata gratuitamente tramite il sito ufficiale, con SIM e costi iniziali completamente azzerati, può essere richiesta solo dai possessori di una SIM ricaricabile di un MVNO (comunemente definito operatore telefonico virtuale), o da Iliad, con portabilità iniziale obbligatoria.

ho.Mobile, nuove offerte ogni giorno

Coloro che sceglieranno di richiedere la promozione in oggetto, avranno modo di pagare solamente 9,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali o addebiti nascosti. In parallelo potranno comunque godere di un bundle quasi infinito, poiché si parte da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti, per poi salire verso i 200 giga di traffico dati ala mese, utilizzabili però con un limite massimo di velocità di navigazione.

Come vi abbiamo anticipato, in fase iniziale non viene richiesto alcunché, la spedizione della SIM è gratuita, come anche l’attivazione in sé, sarà necessario solamente versare 10 euro, legati più che altro alla prima ricarica. La richiesta potrà essere presentata direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, con consegna diretta verso il proprio domicilio. Gli interessati non devono fare altro che collegarsi e procedere alla presentazione della richiesta della promo stessa.