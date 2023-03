Euronics SORPRENDE Unieuro con iPhone e Samsung al 60% tra le offerte

Tra le aziende che hanno più voce in capitolo nel mondo delle vendite fisiche, c’è senza ombra di dubbio Euronics, che con le sue offerte sorprende alla grande la concorrenza anche durante questa seconda metà del mese di marzo. La tecnologia risulta ancora una volta il fiore all’occhiello per quanto concerne il buon nome dell’azienda, il quale viene portato avanti dai grandi prezzi ribassati di cui sempre si parla in giro per il paese. Non è più un mistero che coloro che si recano negli Store fisici possano beneficiare di grandi opportunità.

Euronics distrugge la concorrenza proponendo dei prezzi mai visti, riguardano smartphone e molto altro ancora

Dubbi ce ne sono pochi quando a lanciare il volantino è una realtà ben consolidata come Euronics, riconosciuta dagli italiani come una delle migliori in assoluto. I prezzi questa volta sono straordinari e c’è anche un’altra opportunità: sottoscrivere dei finanziamenti con TAN e TAEG allo 0%.

All’interno del volantino a risaltare all’occhio sono certamente alcuni pezzi pregiati, come il nuovo Honor Magic5 Lite. Lo smartphone viene offerto con uno sconto del 12,5% a 349,90 €. Non passano in osservati inoltre i nuovi dispositivi top della gamma Xiaomi. Il modello 13 costa infatti 1099,90 euro, mentre il 13 Lite arriva a 499,90 euro. Ci sono ovviamente anche tanti altri pezzi pregiati, i quali saranno vostri ad un prezzo straordinario se vi recherete nello Store.