WindTre è solito dedicare le sue offerte più convenienti ai clienti che acquistano una nuova SIM effettuando il trasferimento del numero da determinati operatori, i quali possono selezionare il gestore di provenienza e richiedere la tariffa più adeguata alle loro esigenze accedendo alla pagina ufficiale.

A ricevere le offerte più economiche questo mese sono i clienti Iliad e MVNO che passano a WindTre. Il gestore propone loro quattro incredibili soluzioni e tra queste la straordinaria WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

Passa a WindTre: non perdere l’offerta a soli 8,99 euro al mese!

Le offerte operator attack rivolte ai clienti Iliad e MVNO appartengono al pacchetto di offerte WindTre GO, il più economico tra quelli proposti da WindTre.

Ad oggi le opzioni incluse continuano ad essere quattro. Ognuna si differenzia dall’altra per la quantità di Giga inclusa, per il costo e la modalità di pagamento tramite la quale sarà necessario andare incontro alla spesa di rinnovo.

I nuovi clienti, procedendo con l’attivazione della WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, dovranno affrontare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il costo ammonta a soli 8,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’operatore, come già anticipato, consente di attivare l’offerta soltanto con portabilità del numero. Ecco, dunque, la lista di operatori dai quali è possibile effettuare il trasferimento per ottenere le offerte WindTre GO:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.