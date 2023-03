WhatsApp, potete recuperare i vostri messaggi e restare NASCOSTI con 2 funzioni

Esistono più trucchi per rendere partecipi le persone in merito ad alcune funzionalità di WhatsApp. Ovviamente non stiamo parlando di quelle che tutti conoscono e che sono disponibili direttamente tramite l’applicazione, ma di quelle funzionalità davvero interessanti che magari possono diventare realtà scegliendo delle soluzioni esterne. Il pubblico ultimamente ne sta avendo la prova diretta. E’ tutto davvero molto semplice, dal momento che bisogna solo recarsi sul web scaricare ciò che serve quando si ha una determinata necessità in relazione alla famosa applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp, ecco come potete fare per recuperare i vostri messaggi ma soprattutto per risultare invisibili in chat

Tra le applicazioni più interessanti del momento ce ne sono due in particolare, le quali vanno ad integrare WhatsApp senza troppi problemi. Ricordiamo che gli utenti non avranno problemi con il loro smartphone e soprattutto con la legge, visto che si tratta di applicazioni di terze parti legali al 100%.

La prima delle due consente agli utenti di WhatsApp di essere praticamente invisibili. Basta infatti scaricare Unseen, applicazione di terze parti che con le sue facoltà permette praticamente di intercettare tutti i messaggi e di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo non bisognerà essere online, restando invisibili. Ovviamente anche l’ultimo accesso resterà un mistero, visto che non verrà aggiornato avendo voi letto i messaggi fuori dall’applicazione principale.

Se poi capita molto spesso di trovarvi a parlare con persone che cancellano i messaggi dalla chat prima ancora che voi possiate leggerla, ecco la soluzione. Bisognerà scaricare un’altra applicazione di terze parti che prende il nome di WAMR. Sarà quindi molto semplice avere a disposizione tutti i messaggi cancellati, visto che l’applicativo in questione non fa altro che immagazzinarli all’interno della sua piattaforma all’arrivo della notifica.

Ora dovete scegliere solo voi se avere a disposizione queste due soluzioni, le quali non vi porteranno problemi.