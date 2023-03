Se non siamo pronti a parlare con il nostro partner per scoprire se ci nasconde qualcosa, conoscere i segreti della tecnologia può aiutarci. Ecco quindi alcuni consigli utili su come sfruttare al massimo il potenziale dei nostri dispositivi, condividendo segreti di WhatsApp, Instagram e Facebook.

Whatsapp: i migliori trucchi per proteggere la nostra privacy

Ma allora, come si fa a vedere i messaggi eliminati? Per leggere questi ultimi su WhatsApp con Android, attivate la voce notifiche nelle impostazioni e, se il mittente elimina il messaggio, potete leggerlo nella sezione Notifiche. Per eliminare completamente i messaggi su WhatsApp, su iPhone è ora possibile grazie alla risoluzione di un bug, mentre su Android rimane la possibilità di recuperare le chat.

Ma non finisce qui, perché se si hanno alcune app da nascondere sullo smartphone, è possibile nasconderle. Innanzitutto dovete cercare la Cassaforte privata nelle Impostazioni, dopodiché bisognerà andare su “Nascondi app”, impostate una password segreta con cancelletto e confermate. Le applicazioni saranno visibili solo digitando quest’ultima nello spazio per comporre i numeri da chiamare.

Oltre ai trucchi già menzionati, sono trapelati anche ulteriori consigli su come proteggere la nostra privacy e utilizzare al meglio i dispositivi e le applicazioni.