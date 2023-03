L’operatore Vodafone Italia ha da qualche giorno deciso di scontare il servizio dedicato ai possessori di Apple Watch, servizio chiamato OneNumber a soli 3.99 euro.

Il servizio in questione permette di condividere la propria offerta mobile con la stessa numerazione sulla eSIM degli smartwatch Apple in versione GPS + Cellular. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone sconta OneNumber

Fin dal lancio nel 2018, ad esclusione di alcune promozioni temporanee, il costo standard di Vodafone OneNumber è stato pari a 5 euro al mese. Inoltre, in alcuni casi, ad esempio con l’acquisto a rate con Vodafone di uno degli smartwatch Apple, i clienti possono ottenere il primo mese gratis di OneNumber. Dallo scorso 9 marzo 2023 invece, per i clienti Vodafone che si trovano sul nuovo sistema NEXT e dal 13 Marzo 2023 per tutti gli altri, il servizio Vodafone OneNumber è attivabile al costo promozionale di 3,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Per il momento l’operatore rosso non ha indicato una scadenza per poter ottenere l’attuale prezzo mensile promozionale di 3,99 euro, per cui rimane valido fino a nuova comunicazione. Il costo mensile verrà addebitato anticipatamente e si rinnoverà automaticamente alla stessa data della propria offerta principale. Il costo verrà sottratto dal credito residuo della propria SIM, che dovrà essere maggiore di 0 euro per poter usare il servizio.

L’orologio passa automaticamente dal collegamento Bluetooth alla rete mobile Vodafone quando l’iPhone non è più nelle vicinanze. In generale, possono attivare OneNumber tutti i clienti privati Vodafone che hanno un’offerta mobile voce che includa traffico dati in 4G. Tuttavia, Vodafone OneNumber non è disponibile per tutte le numerazioni e clienti, per cui sarà necessario verificare la possibilità di attivarlo chiamando il Servizio Clienti 190 o nei negozi dell’operatore.