Vodafone è impazzita, le offerte di oggi sono disponibili con 200GB in 5G

Quando Vodafone decide di prendere in mano la situazione per ristabilire l’ordine del mondo della telefonia mobile, ci sono poche altre soluzioni per la concorrenza. Stiamo parlando infatti di un’azienda che si afferma come la migliore in assoluto nel mondo della telefonia e su questo ci sono pochi dubbi. In Europa infatti non esiste un gestore che possa avere a disposizione una qualità più alta di quella espressa dal provider britannico, il quale in Italia è stato in grado di fondare un vero e proprio impero tra offerte mobili e fisse.

Non è un mistero che ultimamente il celebre gestore stia cercando di riprendersi i vecchi clienti, i quali questa volta non potranno indugiare. Effettivamente sono arrivate delle offerte straordinarie che si riempiono di contenuti e che soprattutto propongono prezzi molto più bassi del solito.

Vodafone dimostra di essere l’azienda più forte di tutti, ecco le nuove offerte per coloro che vogliono rientrare

In primis bisogna chiarire che le offerte in questione che il gestore sta destinando al pubblico sono rivolte solo a coloro che hanno l’opportunità di rientrare. Vodafone infatti ha lanciato una nuova gamma, la quale include al suo interno solo due offerte, le quali sono molto simili tra loro.

La prima delle Silver ha a disposizione minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti. In più ci sono anche 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 5G ogni giorno. Il prezzo di 7,99 € al mese.

L’altra offerta è praticamente uguale ma permette di avere 200 giga per un prezzo totale di 9,99 € al mese.