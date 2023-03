Unieuro è veramente assurda, per cercare di vincere sulle dirette concorrenti del mercato, ha messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale con la quale riuscire a spendere decisamente pochissimo, e godere di grandi qualità generali.

Il risparmio da Unieuro è assolutamente di casa, il volantino attivato proprio in questi giorni vuole garantire il giusto risparmio per tutti i consumatori in Italia, in modo da avere la possibilità di spendere poco o niente, a prescindere dalla provenienza territoriale, poiché ricordiamo che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio e sul sito ufficiale dell’azienda (con consegna gratuita a domicilio).

Unieuro, le nuove offerte e tutti gli sconti

Da Unieuro fioriscono gli sconti con tantissimi prezzi bassi che riescono a far risparmiare gli utenti che vogliono acquistare gli smartphone, la campagna promozionale oggetto dell’articolo risulta essere in scadenza il 30 marzo 2023.

In prima pagina incrociamo la prima occasione, infatti è possibile acquistare il bellissimo Samsung Galaxy S22, al prezzo finale di soli 649 euro, un ottimo compromesso per coloro che vogliono accedere ai top di gamma senza spendere troppo. Proseguendo nell’analisi degli sconti, non possiamo che annoverare il bellissimo samsung Galaxy S23, il modello successivo al suddetto, il cui prezzo finale è di 899 euro.

Le alternative sono nella maggior parte dei casi più economiche, vanno difatti a toccare Redmi Note 110 Pro+ a 399 euro, Redmi 10 a 149 euro, Redmi 10C, Xiaomi 12, Xiaomi Redmi Note 11S, Gaalxy A13, Galaxy A33 o anche Oppo A54s e similari.