TIM distrugge Iliad e WindTRE con due offerte da 100GB in 5G

Oltre a tutti i gestori che stanno cercando di avere a propria disposizione tanti nuovi utenti, ce ne sono altri che provano a tenerseli stretti. Ovviamente la strategia di alcuni provider può non risultare adatta, visto che avere a disposizione i propri clienti somministrando loro delle rimodulazione sul prezzo delle offerte non può essere deleterio. TIM è uno dei gestori più attenti sotto questo punto di vista, ma dovendo per forza optare per delle rimodulazioni, l’unico modo per avere un buon numero di utenti e quello di riprenderseli dagli altri gestori.

Ora come ora ci sono due offerte molto interessanti che potrebbero far tornare la voglia di TIM a molte persone. La voglia del pubblico potrebbe quindi riaffiorare dopo aver visto quanti i contenuti sono presenti all’interno delle due promo meglio note come Wonder.

Battere TIM sarà impossibile soprattutto se propone due offerte come le nuove Wonder

In questo momento battere un gestore come TIM è davvero impossibile, soprattutto perché a sua disposizione ha due promo straordinarie.

Le due Wonder hanno la facoltà di concedere al pubblico rientrante minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi da inviare a chiunque. La prima delle due offerte permette di avere anche 70 giga in 5G, mentre la seconda si spinge fino a 100 giga in 5G. Il prezzo della prima è di 7,90 € al mese, mentre il prezzo della seconda è di 9,90 € al mese.

Resta quindi altro che sperare che il gestore mi ricontati al più presto, magari con una proposta del genere che posso invitarvi a rientrare.