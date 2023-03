Le SIM che valgono una fortuna sono un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni. Si tratta di oggetti che nella maggior parte dei casi consideriamo inutili ma che in realtà potrebbero farci guadagnare una piccola fortuna.

Ma perché questi oggetti apparentemente insignificanti sono talmente importanti da avere un valore in termini di guadagno? Chiaramente non tutte le SIM sono in grado di farvi guadagnare del denaro, ma solo alcune tipologie a cui sono associati determinati numeri di telefono.

Per ricercare le SIM che presentano questi numeri è possibile visitare dei gruppi Facebook, dei canali YouTube o dei siti di rivendita come eBay o Subito. Qui si possono trovare collezionisti e appassionati che cercano o rivendono queste SIM.

Quali sono le SIM che valgono una fortuna?

I numeri di telefono che possiedono un valore sono quelli composti da sequenze ripetute di numeri, numeri che contengono date importanti, numeri simmetrici, numeri palindromi e qualsiasi particolarità che riguarda i numeri. Alcune SIM invece hanno acquisito valore per essere state utilizzate in passato da personaggi famosi.

Alcune delle SIM Top Number più ricercate in Italia sono: il numero 33Y XXXXXXX della TIM che vale circa 8.600 euro, il 339 YYXXXXX sempre TIM con valore di 2.210 euro, il numero Vodafone 342 XXXXXYY con 1.920 euro e 320 XYZYZYZ di Wind con valore di 856 euro.

Ma la maggior parte delle SIM vengono vendute e acquistate in Paesi come Cina e Arabia Saudita, dove questa pratica è molto diffusa.

Non vi resta che farvi un giro sul web per cercare di entrare in possesso di SIM da rivendere che potrebbero farvi guadagnare una piccola fortuna.