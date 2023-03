Play Store, è possibile scaricare app e giochi anche su Amazon e Netflix

Dopo aver esplorato il menu segreto di Android, continuiamo a investigare le opzioni del robottino verde per scoprire le migliori alternative al Google Play Store. Ci sono opzioni intriganti per app e giochi, e in questo articolo, divideremo l’analisi tra queste due categorie.

Play Store: ecco come scaricare giochi e applicazioni da piattaforme come Amazon e Netflix

Per quanto riguarda le app, le alternative più complete al Play Store provengono da Amazon e Huawei. Il gigante asiatico, non avendo accesso ai servizi Google, ha creato un ecosistema tutto suo, che ora è maturo grazie all’AppGallery di Huawei. Questa piattaforma è diventata un punto di riferimento anche per i dispositivi che dispongono già del Play Store. Potete scaricare l’app gratuitamente dalla pagina ufficiale, da cui potete scaricare l’APK per installarlo sul vostro smartphone.

Anche l’Amazon AppStore rappresenta un’ottima alternativa, offrendo numerose app gratuite e giochi. Il suo punto di forza nel settore delle app Android è proprio la disponibilità di queste anche su Windows tramite il marketplace ufficiale del sistema operativo Microsoft.

Infine, ma non meno importante, sorprendentemente troviamo Netflix! La famosa piattaforma di streaming offre ai suoi abbonati un servizio gratuito per ottenere giochi Android, incluso premium, da scaricare e giocare in qualsiasi momento. A proposito, per accedere al catalogo Netflix Games, basta aprire l’app di streaming. La libreria si trova nella scheda “Games” nella parte inferiore, contrassegnata dall’icona di un gamepad. Tra gli esempi di giochi di alto livello ci sono Immortality e Oxenfree. Incredibile vero? Eppure è tutto reale.