L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di proporre la propria offerta Wonder a tutti i nuovi clienti in portabilità, senza porre alcun limite da operatori di provenienza.

In alcuni punti vendita dell’operatore è infatti possibile attivare l’offerta in una versione in promozione, composta da 50 GB oltre che minuti ed SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Passa a Tim con l’offerta Wonder

L’offerta Wonder comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 9.99 euro al mese. Inoltre, come succede anche con la versione online, sono inclusi senza alcun costo aggiuntivo i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM.

La versione online è attivabile dagli utenti che richiedono la portabilità da Lycamobile e ho.Mobile e, a differenza di quella appena presentata, non include SMS nel bundle. Per attivare Tim Wonder nei negozi, nel complesso è previsto un costo standard pari a 24,99 euro, composto da 10 euro per la nuova SIM, 5 euro per l’attivazione e 9,99 euro per il primo mese dell’offerta.

A partire dal 27 Febbraio 2023, i nuovi clienti che attivano una SIM con offerta senza 5G incluso possono aggiungere la rete mobile di quinta generazione a un costo di attivazione una tantum, tramite la cosiddetta opzione 5G ON. Questa opzione aggiuntiva è attivabile da alcuni nuovi clienti TIM fino al 30 Aprile 2023, con un costo di 0 euro al mese e con costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum.