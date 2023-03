MD Discount avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti molto interessanti, mettendo sul piatto una campagna promozionale assolutamente interessante, e ricchissima di occasioni che tutti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire per risparmiare.

Il volantino riparte da dove si era fermato la scorsa settimana, mettendo sul piatto un risparmio fuori da ogni logica, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di accedere ad una serie di sconti mai visti prima d’ora, anche applicati sulla tecnologia.

MD Discount, la nuova serie di offerte vi farà impazzire

Con MD Discount gli utenti sono liberi di accedere ad una importante selezione di prodotti a prezzi fortemente scontati e dal risparmio quasi assicurato, come ad esempio il televisore Nordmende da 179 euro, una vera e propria smart TV con sistema operativo Android e la possibilità di installare applicazioni, commercializzata ad uno dei prezzi più bassi che si sia mai visto prima d’ora.

Non mancano anche altri modelli ugualmente molto interessanti, sebbene più votati alla pulizia della casa, quali possono essere la lavasciuga di Candy, acquistabile a 449 euro, oppure anche l’aspirapolvere 2in1 di Samsung, la Jet 60 Turbo, in vendita a soli 84 euro, per finire con la idropulitrice, il cui prezzo di vendita si aggira attorno ai 59 euro, dimostrando comunque di essere un ottimo risparmio e compromesso per chi vuole cercare di godere di buone prestazioni, senza spendere troppo. Tutti gli altri sconti sono raccolti per comodità sul volantino disponibile sul sito ufficiale.