Iliad rilancia con l’inizio della primavera la sua storica proposta Giga 150. La grande promozione del provider francese segue in ordine di tempo il lancio della tariffa temporanea Flash 130. La ricaricabile è, ad oggi, una delle migliori occasioni per gli utenti che desiderano risparmiare senza però rinunciare ai consumi per le comunicazioni.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

Anche con la sua nuova tariffa Giga 150 il gestore prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 150 Giga per la navigazione di rete. Il fiore all’occhiello di questa promozione resterà sempre la tecnologia 5G, inclusa nel prezzo mensile della ricaricabile, che sarà pari a 8,99 euro per tutti i clienti.

Questa promozione rappresenta una nuova prova, qualora ne fosse il caso, del grandi investimento di Iliad sul 5G. Nel 2023, a tal proposito, il gestore si impegna a completare la copertura nazionale del territorio con le reti internet ad alta velocità e di nuova generazione.

In linea con investimenti sempre più ingenti verso il 5G, questo sviluppo di Iliad porterà però a delle conseguenze. Seguendo anche l’operato di altri provider, anche i clienti di Iliad a breve dovranno dire addio definitivamente al 3G: il processo di dismissione per le vecchie reti internet è già stato messo in programma.

Al netto di un addio annunciato al 3G, Iliad garantirà comunque la continuità del servizio. Almeno sino a quando non vi sarà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G, le linee 3G continueranno ad essere operative.