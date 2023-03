ho. Mobile REGALA 200GB con la promo che distrugge TIM

Ogni gestore riesce ad offrire tutti i giorni quello che serve per far sì che i nuovi utenti arrivino dalla sua parte. Esattamente in questo momento sono moltissime le promozioni mobili che stanno portando le persone a cambiare gestore, soprattutto dal punto di vista virtuale. I provider virtuali sono moltissimi ma alcuni tra loro riescono a battere la concorrenza colpi di pregi straordinari con contenuti quasi infiniti.

È questa la situazione che vede protagonista il famosissimo provider virtuale che si basa sulla rete di Vodafone, ovvero ho. Mobile.

ho. Mobile, la nuova promo che include al suo interno un totale di 200 giga in 4G per navigare in internet

ho. Mobile, che al momento risulta uno dei gestori più attivi nel mondo della telefonia mobile italiana, sta facendo vedere grandi cose. In questo momento, come dimostra il sito ufficiale, ci sono almeno tre offerte interessanti ma ce n’è una quarta che nessuno aveva mai visto prima d’ora. Stiamo parlando della promozione più piena di contenuti, quella che offre ogni mese a 9,99 € quello che tutti vorrebbero.

In questa nuova promo infatti ci sono 200 giga per navigare in Internet usando il 4G ma non solo. Ecco anche minuti senza limiti verso tutti i gestori con SMS senza limiti. Questo dunque lascia agli utenti tantissime possibilità, chiarendo che possono passare ad ho. Mobile con questa promo solo coloro che arrivano da gestori come Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori virtuali.

Il costo di attivazione almeno per il momento, secondo quanto riportato dal provider, risulterà gratuito.