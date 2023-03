GTA 6, tutte le informazioni e la data d'uscita

Grand Theft Auto, comunemente noto come GTA, è una serie di videogiochi di azione e avventura sviluppata da Rockstar Games. La serie è stata introdotta per la prima volta nel 1997 e finora ha prodotto quindici giochi, tra cui GTA V, il gioco più venduto della serie con oltre 145 milioni di copie vendute.

La serie di videogiochi è ambientata in una città dove i giocatori possono interagire con i personaggi e compiere delle missioni. Lo scopo principale del gioco è proprio portare a termine queste missioni e sbloccare nuovi contenuti.

Si tratta di videogiochi aspramente criticati per la loro violenza e l’uso di contenuti sessualmente espliciti, tanto da essere banditi in alcuni Paesi. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di vincere numerosi premi per la sua influenza e per la qualità del gioco.

GTA 6: data d’uscita

Dopo un attesa di 10 anni, finalmente uscirà il sesto capitolo della serie, GTA 6. Purtroppo non ci sono molte notizie ufficiali che riguardano il videogioco. Rockstar Games si è limitata ad ammettere lo sviluppo del gioco ma non ha fornito ulteriori informazioni per i fan. Tuttavia, secondo un famoso leaker, GTA 6 verrà presentato ufficialmente in estate. Probabilmente il videogioco verrà presentato su GTA online a giugno o a luglio del 2023.

Per quanto riguarda la data d’uscita, sempre secondo le ipotesi dello stesso leaker, GTA 6 potrebbe uscire a dicembre del 2024, in concomitanza delle vacanze natalizie ma si teme per un eventuale slittamento a inizio del 2025.

Inoltre, nelle ultime ore sul web sta circolando uno screen del gioco che mostrerebbe un personaggio femminile camminare per la città, mandando in visibilio i fan per l’eccellente qualità della grafica.