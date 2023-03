Expert è pronta per cercare di battere sul tempo Unieuro, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale arricchita da prezzi sempre più convenienti e dal risparmio quasi assicurato per tutti gli utenti, il cui risparmio raggiunge livelli quasi mai visti prima d’ora.

Il volantino è veramente ricco di occasioni e di prodotti scontatissimi con i quali riuscire a spendere poco o niente su tutto, finalmente è facile pensare di spendere molto poco, ed allo stesso tempo accedere ad una lunga serie di dispositivi di alto livello al giusto prezzo finale di vendita.

Expert, le occasioni con tantissimi sconti

Regalo pazzesco per gli utenti che vogliono avvicinarsi ai negozi di Expert entro e non oltre il 29 marzo, arriva infatti la possibilità di avere gratis il Motorola Moto E13, uno smartphone di ottima qualità generale, che viene letteralmente regalato (ha un valore commerciale di 129 euro), nel momento in cui il consumatore si accinge ad acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati.

I nuovi sconti, che non permettono però di godere dell’omaggio suddetto, sono più che altro legati a tanti modelli di smartphone di ottimo livello, come il Galaxy S22, il cui prezzo è di soli 699 euro, scendendo poi verso alcuni dispositivi più economici, Oppo A78, Redmi Note 11S, Honor X7a, TCL 40Se, Xiaomi 9A, TCL 403, Realme R10, Honor Magic5 Lite, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi 10C, ed anche Galaxy A13.

Tutti questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato.