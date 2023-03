WhatsApp è probabilmente il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo. Persone di tutte le età e professioni lo usano come mezzo per comunicare regolarmente, infatti ci sono circa 2 miliardi di utenti in tutto il mondo.

E sebbene le conversazioni siano crittografate con la tecnologia end-to-end, gli hacker hanno i loro modi per aggirarle.

Grazie alla funzionalità chiamata WhatsApp Web qualcuno potrebbe sfruttare una vulnerabilità nota a proprio vantaggio per spiare le tue conversazioni.

Se non sai come funziona la versione Web, potresti cadere preda di questi tentativi. Tuttavia, ti diremo tutto ciò che devi sapere su questo metodo in modo che tu possa rilevare immediatamente quando qualcuno sta spiando le tue conversazioni.

Il primo passo per avviare WhatsApp Web è digitare l’URL web.whatsapp.com nel browser del tuo computer. Questo apre una pagina con un codice QR.

Ecco come proteggersi

Successivamente, devi aprire WhatsApp sul tuo smartphone, andare sul pulsante delle opzioni o sui tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo e selezionare “WhatsApp Web“. Dovrai quindi scansionare il codice QR sullo schermo del tuo computer e ti verrà dato l’accesso alle tue chat su browser.

Se non hai mai usato l’app, o l’hai fatto, ma ti sei disconnesso dalla tua ultima sessione nota e continui a vedere il logo di connessione in alto, puoi star certo che qualcuno ha ancora accesso.

Ma c’è una soluzione immediata. Apri WhatsApp sul tuo telefono e vai tra le opzioni (tre punti nell’angolo in alto a destra), dopo fai clic su “Dispositivi collegati“. Questo ti mostrerà il browser e l’ora in cui WhatsApp Web è stato utilizzato l’ultima volta su un altro dispositivo. Se noti una connessione non autorizzata, fai clic sul dispositivo e fai clic su Esci. Ciò interromperà tutte le connessioni e disconnetterà i dispositivi.