Se se stanco di guardare sempre le stesse cose in TV, Netflix potrebbe darti una mano.

Tra la pandemia di COVID-19, la crisi climatica e la guerra ai diritti, la società può sembrare un incubo a occhi aperti.

Tuttavia, Netflix è stato un aiuto durante i periodi difficili. Ecco quindi alcuni dei titoli più intriganti che ti faranno morire dalla voglia di guardare subito la prossima puntata.

Derry Girls

Un gruppo di giovani donne e un giovane stanno davanti a un furgone. Molti di loro indossano magliette con la scritta “amici oltre le barricate“.

Ambientato nell’Irlanda del Nord degli anni ’90, questo commovente ritratto dell’amicizia adolescenziale è sicuramente la selezione più turbolenta di questa lista, quindi se hai davvero bisogno di dormire, questo spettacolo non dovrebbe essere la tua prima scelta.

Queer Eye

Se vuoi ottenere il massimo da Queer Eye, dovresti assolutamente prestare la massima attenzione a ogni singolo minuto di questa deliziosa serie. Viaggia con “The Fab 5” per vedere i fortunati partecipanti della serie padroneggiare l’amore per se stessi attraverso la toelettatura, la cucina, la moda, l’interior design e qualunque cosa Karamo Brown abbia in mente ultimamente. È uno degli spettacoli più apprezzati negli ultimi anni, e ha riscosso molto successo sopratutto in America.

Life in Color con David Attenborough

Ci sono poche voci più rassicuranti di quella di David Attenborough e poche immagini più rilassanti della bellezza della natura. In Life in Color con David Attenborough, ottieni entrambi. Attenborough ci guida attraverso i diversi usi che il regno animale ha del colore in questa docuserie in tre parti, che presenta filmati davvero gloriosi e colori meravigliosi.