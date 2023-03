Sebbene Windows 10 sia in circolazione dal 2015, ci sono molte funzionalità che potresti non conoscere. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che ti aiuteranno a ottenere il massimo dal tuo sistema operativo.

Windows Hello è il sistema di sicurezza biometrico disponibile sulla versione 10. Può eseguire la scansione del viso, dell’iride o dell’impronta digitale per accedere al profilo. Per configurare la funzione Hello:

Seleziona l’icona di Windows , quindi seleziona l’ingranaggio per aprire le impostazioni;

, quindi seleziona l’ingranaggio per aprire le impostazioni; Seleziona Account e poi vai su “Opzioni di accesso“;

Non tutti i computer Windows 10 supportano il riconoscimento del volto e delle impronte digitali. Se il tuo non lo fa, non puoi usare Windows Hello.

Accedi al menu di avvio nascosto

Se ti accorgi che ti manca il tradizionale menu Start, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’icona di Windows nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Apparirà un menu che mostra gli strumenti amministrativi comuni, le cartelle e le opzioni di spegnimento.

Copia e incolla con gli Appunti cloud

Windows 10 ha una funzione di appunti cloud che ti consente di vedere la cronologia degli elementi che hai copiato. Puoi persino appuntare gli elementi che desideri riutilizzare o rivedere più di una volta.

Premi il tasto Windows + V per aprire gli appunti del cloud. Puoi accedere a testo ritagliato o copiato, immagini e altro su qualsiasi computer purché tu abbia effettuato l’accesso allo stesso account Microsoft.

Registra il tuo schermo con la barra di gioco

Sebbene sia destinato ai giocatori di PC per registrare clip e schermate di giochi mentre giocano, chiunque può beneficiare di questo strumento ricco di funzionalità. Premi il tasto Win + G per aprire la barra di gioco.