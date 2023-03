Cupra Tavascan, trapelano notizie succose sul nuovo SUV elettrico

La Cupra Tavascan debutterà nel mercato nel 2024. L’azienda automobilistica spagnola ha grandi aspettative per questo nuovo SUV elettrico e sta proseguendo il suo sviluppo nel Nord Europa, dove può essere testato in condizioni climatiche estreme (essendo elettrico, i test a basse temperature sono cruciali per garantire il funzionamento ottimale delle batterie e dei sistemi di ricarica.)

Cupra Tavascan: tutte le caratteristiche

Cupra ha presentato il concept della Tavascan nel 2019 al Salone di Francoforte. Tuttavia, solo due anni dopo, l’azienda ha deciso di trasformare il concept in un modello di produzione. E così il design sembra ispirarsi al concept originale, sebbene in forma meno estrema. Si notano nel dettaglio un cofano inclinato, fari triangolari e prese d’aria evidenti. Le proporzioni sembrano simili a quelle dei SUV elettrici Volkswagen, il che non sorprende poiché la Cupra Tavascan utilizzerà la piattaforma MEB.

Il video/spoiler non mostra l’interno del veicolo, ma ci si può aspettare molta tecnologia con un layout della plancia diverso rispetto alla Cupra Born attuale. Riguardo ai motori, il concept era dotato di due motori elettrici con una potenza complessiva di 225 kW / 306 CV, alimentati da una batteria da 77 kWh.

Data la stretta correlazione con i modelli del Gruppo Volkswagen, è probabile che la versione di serie adotti il powertrain della Volkswagen ID.5 GTX, ovvero un doppio motore elettrico da 220 kW (299 CV) con una batteria da 77 kWh. Tuttavia, non si esclude che il SUV possa essere offerto anche in altre configurazioni.

Detto ciò, non resta che attendere ulteriori informazioni sul lancio di questo nuovo modello, che sarà prodotto in Cina in un nuovo stabilimento del Gruppo Volkswagen ad Anhui.