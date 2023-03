Negli scorsi giorni un iPhone di prima generazione, ancora sigillato all’interno della propria custodia, è stato venduto per una cifra folle. Si parla del modello risalente al 2007.

In quell’anno il prezzo di vendita si aggirava intorno ai 600 dollari, ora è stato invece venduto al prezzo di quasi 55 mila dollari. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple: il primo iPhone venduto a 55 mila dollari

L’‌iPhone‌ originale è stato messo in vendita da RR Auction per conto di un ex dipendente Apple che lo aveva acquistato nel 2007. Altri iPhone originali non aperti sono stati venduti anche a 63.000 dollari, per cui quello di oggi non rappresenta un record ma sicuramente una cifra da urlo, considerando il prezzo originario.

Ecco una parte della descrizione dell’oggetto in questione: “Apple iPhone originale di prima generazione non aperto, modello A1203, ordine MA712LL/A (8 GB). La confezione presenta un’immagine a grandezza naturale dell’iPhone con dodici icone sullo schermo, a indicare che si tratta della prima produzione (2007); una tredicesima icona, per iTunes, è arrivata nel corso dell’anno. In condizioni nuovissime, sigillato di fabbrica.

Accompagnato da borsa AT&T e volantino relativo ai piani tariffari e all’attivazione dell’iPhone. Il venditore osserva di aver acquistato questo telefono al momento della sua uscita nel 2007, ma ne ha ricevuto uno anche grazie al lavoro come dipendente Apple; questo prodotto non è stato quindi mai aperto“. Si tratta di un iPhone 2G.