Adesso l’obiettivo primario di Vodafone è solo quello di recuperare gran parte del pubblico scappato via, in modo da bilanciare gli utenti in perdita per via delle necessarie rimodulazioni. Per tale motivo Vodafone sta decidendo di lanciare delle offerte che saranno destinate solo ai rientranti, i quali potranno scegliere quale attivare in base alle loro esigenze. Ci sono due promozioni in particolare, le quali già in passato sono state proposte a diverse persone.

Vodafone fa vedere tutta la sua forza con le offerte rilasciate per coloro che saranno destinati a rientrare, ecco le due Silver

Dopo tante parole sprecate e tanti atti diversi, gli utenti potrebbero pensare di rientrare nel momento in cui dovessero ricevere una chiamata o un messaggio dal loro vecchio gestore. In questa situazione stiamo parlando di Vodafone, azienda che può oggi vantare due promozioni straordinarie dalla sua parte.

Il nome delle offerte in questione è Silver, le quali sono rappresentate da due soluzioni diverse tra loro e che molto probabilmente lasceranno che il pubblico torni sui propri passi. La prima delle due offerte in questione consente di avere a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili. Inoltre ci sono 150 giga per navigare in Internet senza problemi usando la rete 5G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente uguale se non per il prezzo che è di 9,99 € al mese e per i contenuti Internet che equivalgono a 200 giga in rete 5G. Insomma non mi resta altro che aspettare che arrivino delle chiamate o dei messaggi per invitarvi al rientro.