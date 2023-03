Dopo aver visto come le altre aziende stanno cercando di rubare utenti agli altri gestori, ci sono alcuni provider che hanno deciso di prendere per le corna il toro in questione e di condurlo come essi vogliono. Uno dei provider più attivi secondo questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il recupero dei vecchi clienti, è sicuramente TIM. L’azienda sta dando grande prova di integrità soprattutto con la voglia di recuperare i vecchi clienti che in passato hanno deciso di scappare presso altri gestori.

Il metodo migliore per attirarli a tornare indietro, è quello di contattarli singolarmente, magari con un messaggio o con una chiamata. Ai vecchi utenti saranno proposte delle promozioni totalmente diverse rispetto a quelle disponibili sul sito ufficiale. Sarà infatti molto più semplice trovare a disposizione contenuti di ogni genere, soprattutto dal punto di vista di minuti, degli SMS e dei giga per connettersi ad Internet.

TIM ha dalla sua parte alcune nuove offerte, ecco le Wonder con 100GB in 5G e prezzi straordinari

TIM in questo momento gestisce infatti due promo che fanno parte della nuova linea Wonder. Si tratta soluzioni inedite, le quali dalla loro parte hanno prezzi bassissimi. La prima delle due promo Wonder è in grado di far capire agli utenti quanti TIM stia facendo sul serio. Ecco infatti a disposizione del pubblico rientrante minuti senza limiti per chiamare tutti, 1000 SMS verso tutti e ancora 70 giga in 5G per navigare nel web. Il prezzo mensile è di soli 7,90 euro al mese.

A seguire l’altra soluzione include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 giga in 5G per navigare in internet. Il prezzo in questo caso è di 9,90 euro al mese. A questo punto bisogna solo attendere un contatto da parte del provider, il quale potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore per i vecchi clienti.