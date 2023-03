Un consorzio comprendente la società di investimento statale italiana CDP Equity ha presentato un’offerta per l’infrastruttura di Telecom Italia insieme al progetto Sparkle, oggetto di interesse da parte della società di investimento KKR.

In una nota, l’operatore ha notato che l’offerta di CDP Equity, che era stata oggetto di molte speculazioni sui media, ed era parte di un consorzio con Macquarie Infrastructure and Real Assets.

L’offerta non vincolante prevede l’acquisto di tutte le attività della società fissa di Telecom Italia, di prossima scissione, tra cui l’unità FiberCop e l’unità di cavi sottomarini Sparkle. La proposta scade alla fine di questo mese, e i termini finanziari non sono ancora stati resi noti.

Un’offerta che stanno valutando bene

L’attività di prossima costituzione di Telecom Italia che ospita gli asset è anche oggetto di interesse da parte della società di investimento KKR, che il mese scorso ha presentato un’offerta non vincolante per una quota non definita.

In una dichiarazione rilasciata a seguito di una riunione del consiglio di amministrazione per valutarla, l’operatore ha dichiarato di “apprezzare l’offerta di KKR, anche se era necessario un miglioramento“. Il rapporto cita diversi problemi tra cui la valutazione della qualità generale che non soddisfa le aspettative.

Inoltre sembra che la società non abbia reso note “alcune informazioni specifiche”, per questo sono state chieste in aggiunta “ulteriori indicazioni necessarie per comprendere appieno i presupposti e l’economicità della proposta”. Tutto questo in vista di ricevere un’offerta migliore entro una nuova scadenza prevista per fine marzo.