Recensione Alpine A110 GT: auto da collezione o pista?

Nel 2017, Renault ha ripresentato al pubblico il marchio Alpine. In quell’anno, il produttore automobilistico francese ha introdotto sul mercato una reinterpretazione moderna della classica Alpine A110. Ora, dopo cinque anni, è giunto il momento di un leggero restyling. Una meravigliosa occasione per riassaporare l’esperienza di guida di questa fantastica coupé sportiva.

Renault ci ha dato in prova per qualche giorno il modello Alpine A110 GT una delle auto sportive più iconiche al mondo, con una combinazione di prestazioni mozzafiato e un design accattivante.

Design e bagagliaio:

All’esterno, è difficile distinguere il modello rinnovato dell’Alpine dal modello precedente. Il design è quasi invariato, ma ci sono quattro nuove versioni, composte dalle A110, A110 GT, A110 S e A110 R. Queste versioni hanno tutte un carattere e un’esperienza di guida unici e le si riconosce per alcuni dettagli esterni.

L’Alpine A110 GT è un’auto sportiva dal design elegante ed aerodinamico, con linee fluide che scorrono su tutta la carrozzeria. La sua silhouette è ispirata all’originale Alpine A110 degli anni ’60 e ’70, ma è stata rivisitata per conferire all’auto un look moderno.

Il paraurti anteriore presenta una presa d’aria centrale, che aumenta il flusso d’aria al motore. I 4 fari a LED affusolati iconici,con luci diurne integrate, si integrano perfettamente nella parte superiore del frontale.

Il cofano della Alpine A110 GT ha una forma a V, che si estende dalle linee del parabrezza fino al logo anteriore. Le fiancate presentano una serie di curve sinuose, che creano un’armonia tra i volumi e le superfici, con una serie di linee che conferiscono un’ulteriore dinamicità alla vettura.

Il lunotto è molto inclinato e presenta una forma arrotondata, nascondendo al suo interno il cuore pulsante di questa vettura. Mentre le luci posteriori a LED, sono di forma allungata e slanciata. Sotto al lago dell’auto è possibile accedere al pulsante per aprire il piccolo bagagliaio posteriore. Infine nella parte bassa troviamo il grosso terminale di scarico di forma trapezoidale.

La carrozzeria della vettura è disponibile in una vasta gamma di colori, tra cui il classico blu Alpine, il bianco Glacier e il nero Profondo, ma noi adoriamo il Grigio Tuono della nostra versione in prova. Molto belli anche i cerchi in lega leggera da 18″ di serie che monta la versione GT.

Interni ed infotainment:

Dopo aver aperto la porta della Alpine A110 GT, si entra in un ambiente elegante grazie ai sedili Comfort rivestiti in pelle e dalle raffinate cuciture blu. Anche la plancia è rivestita in pelle, una scelta estetica che crea un impatto visivo notevole, ma che sotto il sole può creare dei riflessi fastidiosi sul parabrezza, insieme alla cover in carbonio lucido della strumentazione digitale.

Il cockpit ha una grafica molto chiara nel driving mode Normal, mentre in Sport – chissà perché – il contagiri diventa meno leggibile. I sedili, oltre ad essere esteticamente belli, sono anche molto confortevoli e avvolgono bene le gambe e il busto, dando la sensazione di guidare una macchina su misura come un abito sartoriale. Le opzioni di regolazione sono numerose e permettono di personalizzare la posizione di guida. Tuttavia, se si osserva attentamente, la copertura inferiore del piantone dello sterzo può risultare un po’ ingombrante tra le ginocchia, ma si tratta comunque di un difetto trascurabile.

L’Alpine A110 GT presenta un’abitacolo sportivo ma confortevole, con una plancia moderna e minimalista che incorpora tecnologie all’avanguardia. La qualità dei materiali utilizzati è elevata, con una combinazione di tessuti pregiati e pelle di alta qualità.

La plancia centrale è dominata da uno schermo touch screen da 7 pollici, che consente di gestire le funzioni di infotainment e di navigazione. Il sistema multimediale include anche il supporto per Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla connettività Bluetooth e al sistema audio di alta qualità.

Il tunnel centrale, rivestito in pelle, ospita il cambio automatico a doppia frizione, mentre la strumentazione digitale a schermo TFT mostra informazioni sulla velocità, il regime del motore, il livello di carburante e altre informazioni utili. Il volante a tre razze, dotato di comandi integrati, è ergonomico e sportivo, con una finitura in pelle e impugnature in alluminio.

Il bagagliaio dell’Alpine A110 GT è situato posteriormente e ha una capacità di di circa 90 litri, sufficiente per alcuni zaini, ma la forma è molto scomoda. Anteriormente invece, sotto al cofano, troviamo un altro bagagliaio, di circa 100 litri, di una forma più regolare ed utile.

Infotainment:

L’Alpine A110 GT è dotata di un sistema di infotainment all’avanguardia, che combina una vasta gamma di funzionalità con un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Il sistema è basato su uno schermo touch screen da 7 pollici, che si trova al centro della plancia.

Il sistema multimediale comprende diverse funzionalità, tra cui la radio FM e DAB, la connessione Bluetooth per la riproduzione di musica in streaming e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Ciò consente agli utenti di accedere facilmente alle proprie app, alla musica e ai contatti telefonici direttamente dallo schermo della vettura.

Il sistema di navigazione integrato è altamente preciso e offre indicazioni dettagliate sulla posizione, sulla direzione e sulla distanza da percorrere. È possibile impostare il sistema di navigazione tramite la voce o tramite il touch screen, percorrendo facilmente i punti di interesse, le destinazioni preferite e i percorsi salvati.

Il sistema audio dell’Alpine A110 GT è stato sviluppato in collaborazione con Focal, uno dei principali produttori di sistemi audio di alta gamma. Il sistema comprende un amplificatore a 6 canali, nove altoparlanti di alta qualità e un subwoofer. Questo sistema audio offre un’esperienza di ascolto immersiva, con un suono chiaro e potente.

Prestazioni e guidabilità:

L’Alpine A110 GT è una vettura sportiva ad alte prestazioni, progettata per offrire una guida dinamica e coinvolgente. Il motore è un 1.8 litri turbo a quattro cilindri, in grado di erogare una potenza massima di 300 cavalli e una coppia massima di 320 Nm. Questo motore è accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, che consente di cambiare marcia in modo rapido e preciso.

Grazie alla sua leggerezza, l’Alpine A110 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. La vettura è dotata di un sistema di trazione posteriore, che offre una maggiore agilità e una migliore manovrabilità. La distribuzione del peso 50/50 tra l’avantreno e il retrotreno contribuisce a garantire una guida precisa e bilanciata.

La sospensione a doppio triangolo della vettura è stata progettata per offrire una guida precisa e sportiva. La vettura è dotata di un sistema di ammortizzazione adattiva, che regola automaticamente la rigidità delle sospensioni in base alle condizioni della strada e alla modalità di guida selezionata. Ciò significa che la vettura può essere utilizzata sia per la guida quotidiana che per la guida su pista.

La vettura è inoltre dotata di una modalità di guida selezionabile tramite l’infotainment, che permette di regolare il comportamento della vettura in base alle preferenze del guidatore. La modalità di guida Normal è ideale per la guida quotidiana, mentre la modalità Sport offre una maggiore reattività e una guida più sportiva. Infine, la modalità Track è stata progettata per le performance ad alte prestazioni su pista.

Cosumi:

In termini di consumi, l’Alpine A110 GT presenta un rendimento abbastanza efficiente grazie alla sua leggerezza e alle tecnologie adottate. Il consumo medio dichiarato dal costruttore è di 7,4 litri per 100 km, mentre le emissioni di CO2 sono di 168 g/km. Tuttavia, questi dati possono variare in base alle condizioni di guida e all’utilizzo della vettura.

In modalità di guida normale, la vettura può raggiungere un consumo medio di 8-9 litri per 100 km, mentre in modalità sportiva il consumo può aumentare fino a 10-11 litri per 100 km. Tuttavia, quando si guida in pista, il consumo può aumentare significativamente a causa dell’utilizzo intenso del motore e del cambio.

È importante tenere presente che i consumi possono essere influenzati da diversi fattori, come la velocità, lo stile di guida, la topografia della strada e le condizioni atmosferiche. Inoltre, l’utilizzo di funzioni come l’aria condizionata o il sistema audio possono influire leggermente sui consumi.

Conclusioni e prezzi:

L’Alpine A110 GT continua ad essere una delle opzioni più sottovalutate nel mercato moderno delle auto performanti. Non ha un badge di lusso o cifre di prestazioni ridicole, ma offre una delle esperienze di guida più pure in circolazione.

Potete acquistare questa autovettura in quattro configurazioni diverse e i prezzi che vi stiamo per elencare fanno riferimento a marzo 2023, ovvero periodo in cui stiamo recensendo questa vettura:

La prima differenza fra questi due modelli, o perlomeno la differenza più importante, sono i cavalli. Perché la GT ha 300 CV, invece la base ha 252 cavalli. Quindi se decidete di acquistare la GT da noi in prova, dovete pagare il super bollo a differenza del modello base.

Prezzi tutto sommato in linea con i tempi che corrono e con quella che è la categoria di questo veicolo. L’Alpine A110 GT alla fine è una piccola Gran Turismo con motore centrale. L’unico difetto che ci sentiamo di dire, è la qualità di assemblaggio di alcuni dettagli interni ed esterni dell’auto. Per il resto, una guida eccezionale, è davvero un’auto divertente.