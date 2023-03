Questa illusione ottica spiega il Cornsweet Illusion, una tecnica molto utilizzata dagli esperti

Qual è l’illusione in questa foto? I due lati di questo cubo hanno la stessa tonalità!

Non ci credi? È sempre meglio controllare di persona cose come questa. Un modo è mettere il dito nel mezzo, bloccando la parte in cui si incontrano. Quando lo fai, puoi vedere che hanno la stessa sfumatura di grigio.

Incredibile, vero? Questa è chiamata Cornsweet Illusion, dal nome dello psicologo sperimentale Tom Cornsweet. Fondamentalmente, funziona per contrasto: quando guardiamo qualcosa, ne percepiamo il colore e l’ombreggiatura rispetto alle cose che si trovano nell’area e all’illuminazione.

Ecco come analizzarla

Nell’immagine qui, percepiamo la scena come tridimensionale, con la fonte di luce in alto a sinistra (notare l’ombra sul terreno). La parte superiore è ombreggiata in modo che la vediamo inclinata lontano da noi nella parte superiore (e ciò fa sembrare ombreggiata la parte inferiore), e quella inferiore inclinata nella direzione opposta, quindi la sua parte superiore è illuminata.

Ciò significa che il nostro cervello vede la parte superiore illuminata, mentre quella inferiore è in ombra. Ciò, unito all’ombreggiatura contrastante tra di loro, incasina il modo in cui i nostri cervelli interpretano l’immagine, per questo pensiamo che quella superiore sia più scura di quella inferiore.

Ma in realtà non lo è. Andando su Photoshop si potrà infatti notare che hanno lo stesso identico colore, entrambi hanno valori RGB di 123, 124, 126. Non è la prima volta che illusioni ottiche come questa fanno il giro del mondo. Spesso sono create da professori ed esperti nel tentativo di studiare il comportamento del cervello.