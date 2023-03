Lidl nasconde all’interno del suo ultimo volantino una buonissima dose di offerte speciali ed inedite, con le quali cercare in tutti i modi di convincere i consumatori a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti dei prodotti effettivamente desiderati.

Spendere poco è possibile, anche se comunque è necessario seguire le indicazioni ufficiali, e ricordare che sarà necessario recarsi personalmente in un negozio fisico in Italia, data l’impossibilità di godere delle medesime promozioni tramite l’e-commerce ufficiale, che non include ufficialmente gli sconti legati alla tecnologia.

Lidl, nuovi sconti per tutti i gusti

Grandissime occasioni per risparmiare vi attendono da Lidl proprio in questi giorni, si parte da una serie di accessori per la cucina, essendo la campagna promozionale mirata per la Pasqua 2023, con prezzi che addirittura si aggirano attorno ai 3 euro, sino ad arrivare ad un massimo di 20 euro.

Coloro che invece sono disposti a spendere cifre maggiori per l’acquisto di elettrodomestici veri e propri, potranno investire soli 24,99 euro per l’acquisto del frullatore ad immersione 3in1, passando per i 29 euro necessari per mettere le mani sullo sbattitore multifunzione (che ricordiamo è dotato della ciotola), arrivano ai 89 euro per l’impastatrice planetaria, must have per gli amanti della cucina, oppure i 79 euro per l’acquisto della comoda macchina per il pane, elemento essenziale nel periodo del Covid.

Tutti questi sconti sono attivi nei negozi fisici di Lidl per un periodo di tempo limitato.