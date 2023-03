Iliad è il PRIMO GESTORE in Italia con la Giga 150 e con la fibra a 5 gigabit

Sono sempre di più infatti i nuovi utenti che pian piano stanno arrivando a far parte di Iliad, scegliendo proprio la Giga 150. Si tratta in questo caso dell’offerta migliore sul mercato, visto che predispone al suo interno una grande quantità di contenuti, una discreta qualità, forse la migliore dopo Vodafone, e inoltre un prezzo molto accessibile che dura per sempre. Quello su cui Iliad ha lavorato fin dal suo primo giorno in Italia, è proprio la grande convenienza offrire al suo pubblico, cosa che è stata rispettata anche in questo caso.

Iliad continua a dominare soprattutto grazie a due offerte in particolare, ecco la Giga 150 e la promo in fibra

Gli utenti che vogliono avere tutto possono scegliere l’offerta da 150 giga in rete 5G per navigare su Internet, la quale non si ferma solo a questo punto le persone che la sceglieranno potranno infatti vantarsi di avere anche i minuti senza limiti verso tutti i messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo resta sempre lo stesso, ovvero soli 9,99 € al mese per sempre. . Almeno per il momento questa offerta sembra non avere limiti di tempo per essere sottoscritta, per cui potete stare tranquilli.

Ovviamente Iliad non si ferma solo acquisto, visto che c’è anche un’offerta che predispone la fibra ottica all’interno del vostro ambiente domestico. Si tratta di una promo fissa, la quale con pochi euro può essere vostra soprattutto se già avete un’offerta mobile da 9,99 € al mese. In questo caso potete spendere solo 19,99 € al mese per sempre, avendo a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i gestori ma anche una rete in fibra ottica con potenza complessiva pari a 5 gigabit.