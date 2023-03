Iliad, dopo il ritorno della Giga 150 ecco altre tre offerte low cost

Iliad, dopo la parentesi rappresentata dal lancio della Flash 130, in questo mese di marzo riporta in auge la sua classica promozione Giga 150. I clienti che scelgono questa promozione si affidano ancora una volta ad una delle migliori tariffe del mercato per la telefonia mobile, con un grande rapporto tra qualità e costi.

Iliad, non solo la Giga 150: le tre tariffe segrete sul sito

Il ticket della Giga 150 resta d’altronde sempre lo stesso con consumi senza limiti per chiamate ed SMS e con 150 Giga per navigare in internet, anche con le velocità del 5G incluse. Il prezzo, anch’esso confermato, è di 9,99 euro al mese.

Sempre in primavera però, gli utenti che desiderano promozioni alternative a quella principale possono scegliere altre tariffe segrete sul sito ufficiale di Iliad, a partire dalla Giga 100.

La Giga 100 ha un costo di soli 7,99 euro ogni mese ed un pacchetto altrettanto vantaggioso composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e con 100 Giga, di cui 6 Giga per navigare in roaming, per la navigazione di rete.

Come ulteriore alternativa gli utenti che scelgono Iliad hanno anche una promozione dedicata alle telefonate: la Solo Voce. Il costo di questa tariffa è pari a 4,99 euro ogni trenta giorni con la possibilità di effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Il listino di Iliad si completa con una ricaricabile pensata per chi ha bisogno di tanti Giga internet. La Dati 300 prevede 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese.