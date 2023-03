Il Pentagono dichiara che potrebbe esserci una navicella extraterrestre nel nostro Sistema Solare

Esiste la possibilità che astronavi extraterrestri e sonde più piccole stiano già visitando i pianeti nel nostro sistema solare, ha dichiarato il capo dell’ufficio di ricerca sui fenomeni aerei non identificati del Pentagono in una bozza di rapporto condivisa martedì.

“Un oggetto interstellare artificiale potrebbe nascondere piccole sonde durante il suo passaggio ravvicinato alla Terra, un costrutto operativo non troppo dissimile dalle missioni della NASA“, Sean Kirkpatrick, direttore dell’Ufficio per la risoluzione delle anomalie di tutti i domini del Pentagono , ha scritto in un rapporto di ricerca con il co-autore Abraham Loeb, presidente del dipartimento di astronomia dell’Università di Harvard.

Kirkpatrick, che è stato nominato direttore dell’AARO quando è stato fondato nel luglio 2022, in precedenza ha lavorato come capo scienziato presso il Missile and Space Intelligence Center della Defense Intelligence Agency. L’AARO è stato istituito per indagare su “oggetti di interesse” non identificati intorno alle installazioni militari, secondo un comunicato stampa del Pentagono.

Loeb ha acquisito notorietà quando ha detto che il nostro sistema solare fosse stato attraversato dal suo primo visitatore extraterrestre nell’ottobre 2017. A quel tempo, il telescopio PanSTARRS alle Hawaii ha rilevato un oggetto che si muoveva a una velocità che ha indotto alcuni scienziati a suggerire che arrivava da fuori il nostro sistema.

Si ritorna a parlare di Oumuamua

Gli scienziati hanno soprannominato l’oggetto “Oumuamua“, il termine hawaiano per “scout“.

“Con una progettazione adeguata, queste minuscole sonde raggiungerebbero la Terra o altri pianeti del sistema solare per esplorarli, proprio come ha fatto Oumuamua‘”, hanno spiegato gli autori. “Gli astronomi non sarebbero in grado di notare le mini-sonde perché non riflettono abbastanza luce solare perché i telescopi esistenti possano notarle“.

Il documento di ricerca, intitolato “Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena“, arriva dopo un mese di controlli, una tendenza innescata quando un pallone spia cinese ha sconvolto la nazione volando attraverso lo spazio aereo degli Stati Uniti. Successivamente sono stati trovati altri tre oggetti non identificati.

Il 16 febbraio, i senatori Marco Rubio, R-Fla., Kirsten Gillibrand, D-N.Y., e altri 12 senatori hanno inviato una lettera al vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks e al vicedirettore dell’intelligence nazionale Stacey Dixon chiedendo il pieno finanziamento per l’AARO. La precedente richiesta di finanziamento dell’amministrazione Biden per l’anno fiscale 2023 non è riuscita a finanziare nulla oltre alle spese operative di base dell’ufficio, hanno sostenuto i legislatori.