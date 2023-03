Con Expert non si scherza assolutamente, arrivano infatti tantissimi sconti speciali che puntano a far risparmiare al massimo i singoli consumatori che decidono di affidarsi al noto rivenditore di elettronica, applicati sia sulla tecnologia generale, che sui cosiddetti beni di prima necessità.

L’unico modo per approfittare dei tantissimi sconti speciali è quello di applicarsi e recarsi in ogni negozio sparso per il territorio, sebbene sia importante sapere che gli stessi prezzi bassi sono da considerarsi attivi anche nei negozi fisici, i quali prevedono la consegna a pagamento presso il domicilio.

Expert, offerte a più non posso in un volantino assurdo

Grandissime occasioni per spendere poco da Expert, infatti gli utenti sono pronti per accedere a grandi prodotti, al giusto prezzo finale di vendita. Non mancano i top di gamma del periodo, quali possono essere sicuramente Apple iPhone 14 Pro, disponibile a 1229 euro, oppure anche un più economico, e recente, Galaxy S23, in vendita a 859 euro, senza dimenticarsi del vecchio fratellino del dispositivo Apple, quale è iPhone 11, acquistabile a 529 euro.

Volendo invece cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, la scelta può ricadere sicuramente su Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Oppo A96, Oppo A78, Xiaomi 12 Lite, Galaxy A13, Realme C31 o anche TCL 30+. Tutti dispositivi commercializzati alle classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, che prevede anche la variante no brand, con aggiornamenti software molto più tempestivi.