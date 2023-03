Euronics ha un sogno, cercare di scalzare Unieuro dal posto di miglior rivenditore di elettronica in Italia, per raggiungere l’obiettivo ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, arricchita da sconti quasi mai visti prima d’ora.

Spendere poco con Euronics è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, il rapporto qualità/prezzo è conveniente, e tutti si ritrovano a poter risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere completati solamente da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, in quanto al momento gli stessi identici prezzi non sono da ritenersi attivi sul sito ufficiale.

Euronics imbarazza tutti con la nuova serie di offerte

Da euronics arriva l’amatissimo Sconto IVA, finalmente gli utenti che decideranno di recarsi in un punto vendita di Euronics in Lombardia o Lazio, entro e non oltre il 22 marzo 2023, potranno approfittare di una importantissima riduzione applicata sul prezzo finale di listino del prodotto selezionato.

Non sono imposte limitazioni, se non le classiche su specifiche categorie di prodotti (i dettagli sono disponibili sul sito), l’utente non deve fare altro che recarsi personalmente nel punto vendita, aggiungere al carrello ciò che desidera, e poi recarsi in cassa.

A questo punto gli addetti provvederanno a scontare del 18,04% la merce selezionata, proponendo così una riduzione istantanea del prezzo finale di listino. Ci teniamo a precisare che lo sconto sarà immediato, non verrà emesso un rimborso o un buono sconto da utilizzare successivamente all’acquisto stesso.