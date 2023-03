Batteria smartphone, con questi trucchi ne allungherai la durata

Gli smartphone attuali presentano un problema comune, ovvero la durata della batteria limitata. Nonostante quelle agli ioni di litio siano più avanzate, l’uso crescente di app, giochi e servizi streaming impatta negativamente l’autonomia dei nostri telefoni. La frustrazione è comune e l’uso di powerbank è sempre più diffuso.

Batteria smartphone: segui questi consigli alla lettera!

Tuttavia, è possibile prolungare la durata della batteria seguendo alcuni consigli utili. È importante ricaricarla correttamente fin dall’inizio, monitorarne la temperatura e gestire in modo intelligente luminosità e funzioni come il Bluetooth. Ecco alcuni suggerimenti per migliorare l’autonomia del tuo smartphone.

Per la prima ricarica, non è necessario effettuare un ciclo di carica lungo come si potrebbe pensare. Le batterie agli ioni di litio non hanno bisogno di una ricarica iniziale così prolungata. È importante invece mantenere il livello della batteria tra il 20% e l’80% su dispositivi moderni come gli ultimi modelli Android e iOS. Ogni modello ha una batteria diversa, progettata per un numero specifico di cicli. Una volta raggiunto il limite, le prestazioni diminuiranno progressivamente. Su dispositivi iOS, come l’iPhone 11, ad esempio sono previsti circa 500 cicli di ricarica completi. Apple fornisce un’app nativa per verificare lo stato della batteria. Su Android, è possibile utilizzare app come AccuBattery o digitare un codice nel dialer.

Come anticipavamo, gli smartphone sono sensibili agli sbalzi termici e le prestazioni possono diminuire in ambienti molto caldi o freddi. Non ricaricare la batteria se il telefono è surriscaldato e tienilo lontano da fonti di calore e luce diretta durante la ricarica. Dopodiché gestisci la luminosità del display per aumentare l’autonomia. Questo dettaglio è uno dei principali fattori di consumo energetico, quindi regola manualmente la luminosità e usa sfondi scuri per risparmiare energia.

Infine disattiva le funzionalità non necessarie come Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS quando non sono in uso. Alcuni dispositivi avanzati offrono modalità di risparmio energetico adattive.