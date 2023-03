Vodafone è infallibile, le nuove Silver in 5G fino a 200GB distruggono TIM

Da diversi giorni si parla solo di Vodafone. Proprio la celebre azienda che colore è il suo nome di rosso vuole fare in modo di riprendersi quanti più utenti possibili, soprattutto in questo mese di marzo. A tal proposito lo scopo è solo uno, contattare i vecchi utenti per favorire un loro rientro. Ma cosa bisogna fare per propiziarlo? Semplice: bisogna proporre loro delle offerte piene di contenuti e con prezzi che possano allinearsi a quelli dei gestori virtuali.

Vodafone continua a distruggere la concorrenza proponendo delle offerte eccezionale, ecco le tue nuove Silver

Con il tempo tanti utenti hanno imparato a capire quale fosse il miglior momento per cambiare gestore. Questo è uno di quelli, soprattutto visto che i prezzi sono diventati molto più alti per alcuni gestori e molto più bassi per altre realtà come quelle in riferimento ai provider virtuali.

Per questo motivo Vodafone vuole provare ad adeguarsi, mettendo sul piatto tutta la sua esperienza a livello non solo italiano ma europeo. In tutto il continente infatti questo provider risulta il più interessante dal punto di vista delle prestazioni della rete, la quale oggi tocca livelli altissimi. Forte di queste caratteristiche, Vodafone sta ricontattando i suoi vecchi clienti, con lo scopo di riportarli indietro con offerte straordinaria.

La grande realtà è che queste due offerte sono spettacolari. La prima riesce ad offrire ogni mese infatti minuti senza limiti con messaggi senza limiti verso tutti oltre a 150 giga per connettersi alla rete 5G di Vodafone. Il prezzo è di 7,99 €. La seconda invece varia rispetto ai contenuti Internet al prezzo: ci sono infatti 200 giga in connessione 5G mentre il prezzo equivale a 9,99 € al mese.