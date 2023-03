Unieuro sembra davvero fuori di testa, per la sua capacità di mettere a disposizione degli utenti alcuni dei migliori prezzi bassi attualmente disponibili, offrendo così l’acquisto di prodotti di livello, con una spesa complessivamente molto ridotta per tutti i consumatori.

Il volantino, di cui vi raccontiamo nel dettaglio nell’articolo, è da considerarsi attivo in ogni singolo negozio, senza differenze o vincoli particolari, ed altresì gli utenti possono pensare di spendere molto poco su tutto, a prescindere dalla provenienza territoriale. Coloro che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce, potranno comunque pensare di acquistare anche dal divano di casa con spedizione gratuita.

Unieuro incredibile, questi sconti sono da pazzi

Tanti sconti assurdi sono celati alle spalle di un volantino Unieuro interamente dedicato al mondo Apple, ed attivo ovunque fino al 19 marzo 2023. Il primo dispositivo da non perdere di vista è sicuramente lo smartwatch più recente, quale è Apple Watch 8, terminale che viene commercializzato, nella variante da 41mm, al prezzo finale di 429 euro.

L’accoppiata perfetta è realizzata con l’iPhone più recente, nientemeno che iPhone 14 Pro Max, il top di gamma assoluto, il cui prezzo si aggira attorno ai 1369 euro, oppure un buonissimo Apple iPhone 14 Pro, in vendita a 1229 euro. In ultimo possiamo pensare di acquistare il dispositivo più economico della nuova line-up, quale è iPhone 14, con il suo prezzo finale di 899 euro. Tutti i prodotti sono da considerarsi in promozione per un periodo di tempo limitato, e salvo esaurimento anticipato delle scorte.