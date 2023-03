TIM esalta le sue offerte, distrutta Vodafone con le Wonder da 100GB in 5G

Dopo tanto tempo, TIM ha deciso di fare sul serio pensando ai suoi vecchi clienti per richiamarli indietro. L’obiettivo dell’azienda sarà quello di mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza, la quale infatti non potrà di certo eguagliare la qualità. Se da un lato infatti c’è la grande quantità di contenuti oltre al prezzo che dura tanto nel tempo, tutti i gestori concorrenti non possono mettersi al pari di TIM per quanto concerne la grande qualità della rete che è una delle prime non solo in Italia ma in Europa.

Proprio per questo motivo adesso l’azienda vuole spingere con una nuova gamma di offerte, la quale è diventata già famosa. Bisogna però precisare una cosa, non tutti potranno accedervi dal momento che si tratta di promozioni mobili che vengono proposte ai vecchi clienti tramite un contatto telefonico. Si intende dunque che le persone a poter sottoscrivere queste nuove promo dovranno essere contattate tramite un messaggio o una chiamata direttamente da TIM. Proprio per questo motivo dovete sperare di essere tra i fortunati a ricevere proprio una chiamata o un messaggio, proprio per far ripartire la vostra storia con il vecchio gestore.

TIM batte la concorrenza con le migliori offerte, eccole qui

La grande proposta di in questo momento corrisponde a due offerte in particolare, le quali fanno parte della stessa linea che è la Wonder.

In primo luogo, bisogna dire che entrambi hanno minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi. La prima delle due consente di avere 70 giga in 5G a 7,90 € al mese, mentre la seconda porta il contenuto a 100 giga in 5G a 9,90 € al mese.