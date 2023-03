Samsung Galaxy A24, emergono renders e specifiche

Il colosso sudcoreano Samsung sta continuando ad ampliare i suoi smartphone di fascia media. Dopo i nuovi Samsung Galaxy A34 5G e Samsung Galaxy A54 5G, in particolare, l’azienda si sta preparando per portare in veste ufficiale anche il nuovo mid-range Samsung Galaxy A24. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi nuovi rumors sulle specifiche e nuove immagini renders.

Samsung Galaxy A24, emergono in rete nuovi dettagli sul prossimo top di gamma

Continuano i rumors e le indiscrezioni sui prossimi smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung. Il protagonista di queste ore è il prossimo Samsung Galaxy A24. Dalle immagini renders emerse in queste ore, in particolare, è possibile scorgere più o meno le stesse linee estetiche degli altri device della serie Galaxy A. Sul retro sono collocati tre sensori fotografici posti direttamente sulla scocca.

Sono state poi svelate alleno quattro delle future colorazioni, tra cui Green, Black, White e Red. La parte frontale dovrebbe invece essere occupata da un Infinity-U Display. Sembra che si tratterà di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione massima pari al FullHD+.

Le prestazioni dovrebbero essere affidate al soc MediaTek Helio G99, con tagli di memoria comprendenti almeno 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La batteria sarà da 4000 mah e supporterà la ricarica rapida da 25W. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere tre sensori fotografici posteriori, di cui uno principale da 50 MP, uno grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP.