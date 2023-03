Pone sullo Stretto: il Governo approva il Decreto: scatta il via libera al progetto

Il Governo italiano ha approvato il decreto relativo al progetto del Ponte sullo Stretto durante la seduta del Consiglio dei Ministri. In una nota pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è appreso che il testo è stato approvato, consentendo così di riprendere immediatamente il processo di progettazione e realizzazione dell’opera.

In seguito all’approvazione del decreto, la Società Stretto di Messina verrà ripristinata, con la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tuttavia, il Ministero ha precisato che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera “salvo intese”, e il testo sarà disponibile a breve, poiché sono necessari gli ultimi approfondimenti tecnici.

Secondo il MIT, si ripartirà dal progetto del 2011, che sarà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà confermare il ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che sarà il simbolo dell’ingegneria italiana.

Il Ministro Salvini ha definito la giornata un momento storico non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutto il Paese. Inoltre, ha sottolineato che il ponte sarà un’opera altamente ecologica, in quanto ridurrà l’inquinamento da anidride carbonica e consentirà un notevole risparmio di tempo e denaro per tutti coloro che attraversano lo Stretto.

L’opinione di Salvini

Il Ministro Salvini ha inoltre sottolineato l’importanza economica del progetto, che darà lavoro a migliaia di persone per molti anni. Inoltre, ha assicurato che l’opera sarà estremamente sicura, in quanto sarà certificata da ingegneri di fama mondiale provenienti dalle migliori università italiane e internazionali.

Poiché il ponte rappresenterà un importante motore di crescita per le infrastrutture della Sicilia e della Calabria, il Ministero ha annunciato che le due regioni avranno un proprio rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione della società. Infine, il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto sarà approvato entro il 31 luglio 2024.