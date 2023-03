Panico tra gli investitori di Credit Suisse, le azioni crollano del 30% in poco tempo

Il panico ha attanagliato gli investitori questa settimana: la grande banca europea Credit Suisse si trova in difficoltà.

Le azioni dell’istituto di credito svizzero sono crollate di oltre il 30% mercoledì, al minimo storico di circa 1,56 franchi svizzeri per azione, dopo che il suo principale azionista, la Saudi National Bank, ha escluso di fornirle nuovi finanziamenti a causa delle normative che limitano la sua partecipazione.

Il presidente della BNS, Ammar Al Khudairy, ha detto a Reuters che Credit Suisse è “una banca molto forte” ed è improbabile che abbia bisogno di più liquidità dopo aver raccolto 4 miliardi di franchi svizzeri per finanziare un importante piano di ristrutturazione nell’autunno dello scorso anno.

Tuttavia, i suoi commenti sul limite di finanziamento hanno spaventato gli investitori, che temevano che potesse limitare la liquidità di emergenza dagli investitori in Medio Oriente.

Un panico che è giustificato

Ciò ha aggravato il panico per le potenziali debolezze in un settore bancario globale ancora vacillante, inoltre ci sono timori per i continui problemi dell’istituto di credito svizzero, che in quanto 17esimo istituto più grande d’Europa per attività è molto più grande di SVB e ritenuto di importanza sistemica per il sistema finanziario globale.

L’autorità di regolamentazione svizzera, la Finma, ha approvato lo scorso anno i piani di liquidazione di emergenza del Credit Suisse, ma ha affermato che alcuni dei suoi piani erano “ancora inadeguati”.

Il panico su Credit Suisse arriva dopo il crollo di Silvergate. Tuttavia, i problemi del Credit Suisse non sono nuovi, anche in precedenza hanno dovuto affrontare situazioni simili.