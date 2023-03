iPhone 15, i prezzi della nuova serie potrebbero aumentare

Il colosso americano Apple fa sempre parlare di sé e ora stanno circolando ulteriori rumors riguardo alla prossima serie di smartphone di fascia alta. I modelli protagonisti delle nuove indiscrezioni sono in particolare sono i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, in particolare, sembra che i prezzi della nuova serie potrebbero subire un ulteriore aumento.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, secondo i rumors potrebbero aumentare i prezzi

Si continua a parlare in rete dei prossimi smartphone di fascia alta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, i prossimi smartphone della nuova serie potrebbero arrivare in veste ufficiale sul mercato ad un prezzo più elevato rispetto allo scorso anno.

Secondo Jeff Pu, un analista di mercato di Haitong International Securities, i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potrebbero dunque arrivare per il mercato statunitense con un rincaro notevole. Negli USA questa sarebbe la prima volta che aumenta il prezzo dallo scorso iPhone X, il quale era stato annunciato durante il 2017.

L’analista in questione non ha parlato di un possibile aumento dei prezzi per gli altri due modelli della prossima serie, in particolare iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Questi rincari, comunque, sembra che saranno dovuti a tutta una serie di novità tecniche che riguarderà questi modelli. Ricordiamo infatti che questi smartphone potrebbero vantare caratteristiche di rilievo, come un frame in metallo ed una lente con zoom periscopico.

L’analista ha comunque parlato di un possibile aumento per il mercato statunitense. Staremo a vedere se questo aumento arriverà o meno anche per il mercato italiano.