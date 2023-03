Iliad è folle, le offerte Giga arrivano a 150GB in 5G gratis

Proprio Iliad è il gestore che fa per coloro che vogliono avere a disposizione tutte le migliori caratteristiche, con una particolare menzione per quanto concerne il risparmio. Il provider che proviene dalla Francia è stato in grado di mettere sul piatto fin da subito tutta la sua voglia di battere la concorrenza, la quale corrisponde ancora oggi ad alcune offerte che sono disponibili sul sito ufficiale. Ovviamente Iliad ha ampliato i suoi orizzonti, proponendo prima tante offerte dal punto di vista della telefonia mobile, per poi fiondarsi anche sulla telefonia fissa. Inoltre a parlare chiaramente è il numero di utenti, il quale oggi supera ampiamente quota 10 milioni in Italia.

Iliad distrugge la concorrenza proponendo delle offerte straordinario, ecco la Giga 150 e la promo in fibra

Non sembra difficile per un gestore battere la concorrenza. Il tutto è molto semplice soprattutto alla luce delle offerte che Iliad propone sul suo sito ufficiale, le quali sono già note al pubblico. Tutto ciò perché già in passato sono state proposte, per poi ritornare con prezzi diversi e rinnovati. Ad oggi c’è poco da fare: nessuno può riuscire a creare un compromesso perfetto tra qualità, quantità e prezzo come lo fa il famosissimo gestore ormai naturalizzato italiano a tutti gli effetti.

Iliad propone infatti sul suo sito ufficiale delle offerte straordinarie: si parte da quella per la telefonia mobile fino ad arrivare a quella in fibra ottica. La prima consente agli utenti di poter effettuare chiamate senza limiti e mandare i messaggi senza limiti verso tutti. Inoltre ci sono 150 giga per connettersi al web usando il 5G. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese. Pagando questa cifra per un’offerta mobile, gli utenti potranno assicurarsi anche un’offerta fissa con fibra ottica a 19,99 € invece che a 24,99 €. All’interno della promo ci saranno anche le chiamate senza limiti.