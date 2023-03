Euronics è una delle migliori realtà del nostro territorio, proprio perché in grado periodicamente di mettere a disposizione di tutti una miriade di offerte speciali, dai prezzi sempre più economici e dal risparmio quasi assicurato.

In questo periodo ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul mondo Apple, cercando in tutti i modi di soddisfare gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, ovvero cercando di spendere il meno possibile, anche su prodotti che generalmente costano molto di più del normale. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Euronics, possono essere completati nei negozi fisici sul territorio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Euronics da pazzi, ecco il volantino nascosto

Grandi novità per gli utenti che potranno recarsi presso un negozio Euronics dislocato in Lombardia o Lazio nel periodo che intercorre tra il 16 ed il 22 marzo, è stata difatti attivata la campagna promozionale Sconto IVA, che propone al pubblico un risparmio quasi unico nel suo genere, con alle spalle la riduzione immediata pari al 18,04% sul prezzo originario di listino.

Gli utenti che a questo punto sono interessati, devono sapere che il meccanismo che regola la suddetta campagna promozionale non cambia rispetto al passato, infatti basta semplicemente recarsi in negozio, aggiungere al carrello tutto ciò che si desidera, e poi andare in cassa, per ricevere uno sconto immediato pari alla percentuale indicata sul valore intero della merce acquistata.