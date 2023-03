Esselunga è pronta per far impazzire tutti i consumatori con il lancio di una bellissima campagna promozionale che punta a ridurre al massimo la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto, anche nel momento in cui dovessero decidere di mettere le mani sulla tecnologia, o il mondo degli smartphone.

Ogni giorno potete approfittare dell’ottima promozione di Esselunga recandovi personalmente nel negozio fisico più vicino alla vostra residenza, così avrete libero accesso agli sconti, senza vincoli o limitazioni, ma ricordatevi che comunque la spesa potrebbe essere limitata da quantitativi di scorte molto basse.

I coupon Amazon sono disponibili solo sul nostro canale Telegram, scopriteli subito a questo link dove troverete anche tante offerte speciali.

Esselunga, che sorpresa per tutti, arrivano i nuovi sconti

Con Esselunga gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone pagandolo veramente molto poco, infatti in questi giorni è disponibile all’acquisto il bellissimo Samsung Galaxy A04s, un modello di fascia bassa, reso ancora più economico dalla presenza di un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, corrispondente a soli 139 euro, in offerta la versione da 32GB di memoria interna (che possono essere incrementati con la microSD) ed anche 3GB di RAM.

Il processore octa-core garantisce discrete prestazioni generali, il tutto è mosso da una tripla fotocamera posteriore, la quale presenta un sensore principale da 50 megapixel di buona qualità (affiancato da due sensori da 2 megapixel), come anche il sensore per le impronte digitali posto sul tasto di accensione/spegnimento, oppure la batteria che è un componente da ben 5000mAh, pronta per un’autonomia superiore al normale.