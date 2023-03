Ecco la lista dei 3 smartphone più costosi al mondo nel 2023

Se pensi che il tuo telefono sia costoso, non hai visto questi. I nuovi iPhone possono costare oltre 1000 euro (costosi quindi), ma non per i proprietari dei telefoni in questo elenco.

In realtà ci sono telefoni cellulari, principalmente iPhone, che valgono e sono stati venduti per oltre 1 milione di euro.

I telefoni più costosi al mondo

Ecco la lista dei primi 3 più costosi:

Virtue Signature Cobra: il Virtue ha la reputazione di creare alcuni dei migliori telefoni di lusso al mondo e la loro edizione Signature non fa eccezione.

Il Signature Cobra fa parte di una serie limitata di otto telefoni, ogni telefono costa 310.000 euro circa. È stato progettato dalla società di gioielli francese Boucheron Vertu e assemblato a mano nel Regno Unito.

Oltre al telefono stesso placcato in oro, la caratteristica più sorprendente e decorativa, il Cobra, che si avvolge attorno al ricevitore; è d’oro massiccio e contiene quattrocentotrentanove rubini e due smeraldi.

Dato che ne sono stati creati solo otto, metterne le mani su uno potrebbe essere un po’ un incubo, anche se sei ben collegato.

Goldvish: un telefono da 500mila euro creato da un famoso marchio svedese. The Revolution fa parte di una serie di trentadue unità ed è uno dei telefoni più costosi mai creati.

La forma del telefono è notevolmente diversa dalla maggior parte dei modelli. Inoltre, è realizzato in oro bianco e rosa, pelle pregiata, diamanti e ha una vetrina in vetro zaffiro. Se ciò non bastasse, il telefono ha anche un orologio analogico staccabile di Fredric Jouvenot.

Jackpot Gresso Luxor Las Vegas: Gresso, designer di accessori di fama mondiale, ha messo in vendita la sua versione per 1 milione di euro.

Parte di una serie in edizione limitata di sole tre unità; ogni telefono viene fornito con il proprio numero univoco inciso sul retro. Il telefono è composto da centottanta grammi di oro e diamanti neri, ciascuno a 45,5 carati.