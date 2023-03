Cosa significa chiamare tramite Voice over Wi-Fi e perchè conviene

Se la tua casa o il tuo ufficio hanno una copertura scadente, le chiamate Wi-Fi sono una piccola soluzione che può semplificarti la vita. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle chiamate Wi-Fi e su come iniziare a utilizzarle.

Come suggerisce il nome, le chiamate Wi-Fi o VoWiFi (abbreviazione di Voice over Wi-Fi) sono una funzione che ti consente di chiamare o inviare messaggi tramite Wi-Fi.

Chiamare tramite Wi-Fi e Internet non è una novità. Per anni abbiamo utilizzato app e servizi come Skype e WhatsApp per inviare messaggi o effettuare chiamate su Internet. Ma ciò che separa le chiamate Wi-Fi da queste app è solo il mezzo di connettività. Tutto il resto rimane lo stesso. Invece di utilizzare il servizio cellulare per inviare o ricevere chiamate vocali dalla rete del gestore, il telefono utilizza il Wi-Fi. Utilizzi ancora lo stesso dialer, la stessa app di messaggistica di testo e lo stesso elenco di contatti. Tutto funziona senza problemi.

La qualità della connessione è ottima

Dopo aver attivato l’opzione di chiamata Wi-Fi sul tuo smartphone, si attiva automaticamente quando il tuo servizio cellulare è limitato o non disponibile. Tutte le chiamate e i messaggi vengono instradati su Internet tramite Wi-Fi.

A seconda dell’operatore, il telefono potrebbe anche mantenere attiva la funzione quando ci si trova in un’area con un buon servizio cellulare ma sei connesso a una rete Wi-Fi. Aiuta i gestori a ridurre la congestione della rete fornendo al contempo un servizio vocale migliore.

Tuttavia, quando esci dalla copertura Wi-Fi, le chiamate e i messaggi tornano alla rete cellulare. Tutto ciò avviene senza intoppi e, idealmente, non dovresti riscontrare chiamate interrotte o altri problemi dovuti al passaggio.

Inoltre, ottieni una qualità vocale migliore di quella che otterresti se chiamassi tramite servizio cellulare standard, e non consumano nemmeno così tanti dati. Una tipica chiamata pesa circa 1 MB al minuto.