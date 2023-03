Comet straccia letteralmente le offerte delle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una buonissima serie di promozioni molto speciali, atte a ridurre al massimo la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Tutti gli sconti sono da ritenersi disponibili ed attivi non solo in negozio, ma anche direttamente sul sito ufficiale di Comet, location ideale che permette di avere libero accesso alle offerte ed i prezzi bassi, con annessa anche consegna gratuita presso il domicilio, tutto senza costi aggiuntivi di alcun tipo (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Comet, offerte e grandi sconti per tutti

Nuovi sconti sono stati attivati online da Comet sul sito ufficiale, arrivano infatti tantissimi prezzi bassi che possono spingervi ad un risparmio importante sul prezzo finale di listino, anche se comunque la maggior parte dei modelli di smartphone in promozione pare essere legata alla fascia medio-bassa del settore. L’unico accenno ai top di gamma è portato dalla presenza dell’eccellente Samsung Galaxy S22, il cui prezzo è di 649 euro, uno dei migliori dispositivi attualmente in circolazione, sebbene appartenga alla scorsa generazione.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di modelli in vendita a non più di 599 euro, potranno mettere le mani su Oppo Find X5, molto interessante ed intrigante, passando per i più economici Redmi Note 11S, Motorola Moto G42, Galaxy A23, Motorola Moto E22i ed anche Xiaomi Redmi Note 11 Pro.