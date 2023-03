Addebiti non autorizzati sul conto corrente: le responsabili potrebbero essere le seguenti app

Le app malware sono applicazioni malevole create con l’obiettivo di causare danni ai dispositivi mobili su cui vengono installate. Queste applicazioni possono essere scaricate da fonti non affidabili come siti web non ufficiali o attraverso link di phishing in messaggi di posta elettronica o social media.

Una volta installata sul dispositivo mobile, un’app malware può eseguire molte attività dannose, come ad esempio il furto di informazioni personali, la pubblicità invasiva, l’installazione di software indesiderati o il controllo remoto del dispositivo. Alcune app malware possono anche rubare le credenziali di accesso e le informazioni finanziarie del proprietario del dispositivo.

Le app malware possono apparire come applicazioni legittime e persino funzionare come tali, ma in realtà hanno un comportamento malintenzionato che può danneggiare il dispositivo e compromettere la sicurezza dei dati. Per questo motivo, è importante scaricare le applicazioni solo da fonti affidabili come i negozi ufficiali di app, come Google Play Store e Apple App Store, e mantenere il sistema operativo del dispositivo sempre aggiornato. Inoltre, è consigliabile utilizzare un software di sicurezza mobile affidabile per proteggere il dispositivo da eventuali minacce.

App da non installare