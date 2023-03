You su Netflix, quinta stagione in arrivo?

È da poco arrivata la seconda e ultima parte della quarta stagione della serie televisiva You targata Netflix e ha davvero sorpreso tutti con i suoi tanti colpi di scena. Ora, però, in molti si stanno chiedendo se ci sarà effettivamente una quinta stagione e cosa potrebbe accadere. A tutto questo, ha dato una sorta di risposta la showrunner della serie, ovvero Sera Gamble.

You, la quinta stagione su Netflix si farà? Ecco cosa ha risposto la showrunner

La showrunner di You ha da poco rivelato in una intervista che la serie televisiva targata Netflix potrebbe arrivare molto presto per una quinta stagione. Sera Gamble, in particolare, ha rivelato come potremmo assistere ad una ulteriore crescita oscura del protagonista Joe Goldberg. Al termine della quarta stagione, infatti, Joe è riuscito a diventare ricco fidanzandosi con Kate e questo ora gli darà accesso a tante risorse di cui prima non disponeva e che ora potrà utilizzare per i suoi crimini.

“Abbiamo passato quattro stagioni a costruire questi personaggi che sono violentemente ricchi, ma non tutti sono così intelligenti o così spietati. Joe ora ha risorse illimitate, è riuscito a ottenere ciò che invidiava agli altri e che prima giudicava da lontano e questo ci offre molte nuove opportunità”.

Siamo ovviamente in attesa di una conferma ufficiale dell’arrivo di You 5 da parte di Netflix. Ricordiamo invece che la quarta stagione di You era stata rinnovata già prima dell’uscita della terza stagione. La showrunner sembra comunque molto fiduciosa: “Abbiamo un’idea per You season 5 di cui siamo entusiasti“.