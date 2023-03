Vodafone, la svolta a marzo: è tornata la promo da 100 Giga

Vodafone vuole rispondere direttamente a Iliad, che ha appena rilasciato la sua classica tariffa Giga 150. Qualora i clienti desiderassero attivare una promozione con il gestore inglese in questo mese di marzo, essi avranno l’opportunità di scegliere una delle migliori offerte disponibili sul mercato.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga a marzo

Nel corso di questo mese, la migliore opportunità per i clienti del gestore inglese è la promozione Special 100 Giga. Attivando questa tariffa, gli abbonati potranno beneficiare di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per navigare in rete tramite la tecnologia 4G e, dove disponibile la copertura, la tecnologia 5G.

Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è di tutto vantaggio. I clienti dovranno, infatti, pagare solo 9,99 euro per il rinnovo mensile della tariffa, cui sono da aggiungere ulteriori 10 euro per la ricezione della SIM.

In linea alle condizioni economiche della precedente stagione, anche in questa primavera gli utenti che scelgono Vodafone avranno una tutela molto importante, ossia la garanzia di prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. In questo periodo di tempo non saranno possibili né rimodulazioni sulle soglie di consumo, né tantomeno sui prezzi.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.